ウィーワークから2300億円引き出す、共同創業者ニューマン氏－新刊本

アダム・ニューマン氏は共同で創業した米ウィーワークでの激動の時期に、これまで考えていたより多くの資産を引き出していたことが、20日出版予定の新刊本で明らかになった。

ニューマン氏が支配する複数の事業体はウィーワークの創業以来、株式売却などを通じて同社から21億ドル(約2300億円)余りを得た。一方、同社は2019年に新規株式公開(IPO)を断念してから110億ドル余りを使い果たし、数千人の社員を削減した。

同社が当局に最近提出した資料と、米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)のエリオット・ブラウン、モーリーン・ファレル両記者が執筆した書籍「The Cult of We: WeWork, Adam Neumann and the Great Startup Delusion」からの記述で分かった。

アダム・ニューマン氏 Photographer: Michael Kovac/Getty Images North America

書籍によると、21億ドルの一部はニューマン氏が実権を握るウィー・ホールディングスから得られた。同社は初回を含めほぼ全ての資金調達ラウンドでウィーワーク株を売り出したという。ニューマン氏と限定的な一部幹部しか活用できなかったこうした売り出しの規模は計5億ドルを超えた。アクシオスの2019年の報道では、約3億ドル規模と推計されていた。

ニューマン氏が得た残りの資金は、特別買収目的会社(SPAC)との合併を通じた上場計画に関連する5月提出の 資料など同社の届け出を組み合わせて試算した。

ウィーワークの担当者とニューマン氏の広報担当者はコメントを控えた。

原題:

WeWork’s Neumann Pulled $2.1 Billion From Company, Book Says(抜粋)