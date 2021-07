米10年債利回り、1.2％割り込む－コロナ感染再拡大で経済成長懸念

19日の金融市場では米国債が上昇し、10年債利回りは今年2月以降で初めて1.2%を割り込んだ。新型コロナウイルスのデルタ変異株の感染拡大で、投資家の間で経済成長を巡る懸念が台頭。 株式は世界的に売られている。

10年物の米国債利回りは一時12ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下し、1.18%を下回った。3月には1年2カ月ぶりの高水準となる1.77%を付けていた。S&P500種株価指数は一時2%を超える下げ。コロナ再拡大で経済活動の妨げとなるロックダウン(都市封鎖)が再び導入されるとの観測から、投資家がリスク縮小に動いた。

ヌビーン・アセット・マネジメントの債券戦略責任者、トニー・ロドリゲス氏は「経済成長見通しを巡る懸念がある」とブルームバーグ・テレビジョンで指摘。全体的にリスクオフのポジショニングが見られると語った。

ロドリケス氏は、米10年債利回りは1.05%前後まで低下を続ける公算が大きいとも述べた。利回りの大幅低下で、ヘッジファンドの多くはすでに逆を突かれている。

