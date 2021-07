ＥＣＢのガイダンス変更、22日に決定の公算－２％上振れ容認を反映か

欧州中央銀行 (ECB)当局者は今週、金融政策の戦略点検後の新たなアプローチが投資家に実際にどのような影響を及ぼすか示す見込みだ。

ECBは戦略点検を経て、「2%を下回るがそれに近い」という従来の物価安定の目安を変更し、中期的な 物価目標を「2%」に設定。さらに「インフレが一時的に目標を上回る期間を容認する可能性がある」とした。

ECBの政策担当者は22日の政策委員会で、これらの変化を反映させる形で金融政策スタンスを微調整する見通しだ。ラガルド総裁は「コミットメントを果たす上でわれわれが示す必要のある粘り強さ」を考えれば、金融刺激に関する新たなガイダンス(指針)に金融市場は備えるべきだと事前に予告した。

ECBラガルド氏、今月中のガイダンス変更予告-22年に新措置も

トロント・ドミニオン銀行のグローバル戦略責任者リチャード・ケリー氏は、ガイダンスのいかなる変更もECBに「真にハト派的メッセージを補強させる」と指摘した。

ブルームバーグ・エコノミクスのエコノミスト、デービッド・パウエル氏とマエバ・クザン氏は「政策委はフォワードガイダンスで、インフレ率が2%に達するか若干上回ると予想されるまで政策金利を据え置き、2-3年の予測期間の範囲内でしばらくの間そこにとどまる指針を示すだろう。単にインフレ率が物価安定の目安に向け収れんすることが条件としていた従来の表現を大幅に修正し、物価目標達成へのより積極的なコミットメントを反映する内容になろう」と予想した。

What Bloomberg Economics Says:

“The Governing Council will commit in its forward guidance to keeping interest rates unchanged until inflation is forecast to reach or slightly surpass 2%, and remain there for some time within the central bank’s projection period of two to three years. That would be a significant change from the previous wording, which only called for convergence toward the inflation target, and reflect a more vigorous commitment to reaching the goal for price growth.”

--David Powell and Maeva Cousin. For full analysis, click here