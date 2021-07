米国の新型コロナウイルス新規感染者数が16日に7万4000人を上回り、このままいけば4月半ば以降で最多となりそうだ。コロナワクチン接種率の低い地域でデルタ変異株の流行が拡大し、新規感染者が再び急増している。

ジョンズ・ホプキンズ大学とブルームバーグが集計したデータによると、新規感染者数は米東部時間夕方時点で7万4018人と、前日(2万7956人)および前日までの7日間平均(2万6262人)の3倍近くに達した。

原題: U.S. Cases Triple; Biden Says Misinformation Kills: Virus Update、*U.S. NEW COVID CASES TRIPLE TO THREE-MONTH HIGH OF 74,018(抜粋)