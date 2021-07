ペイティーエム、インド当局にＩＰＯ申請－最大約2400億円規模

インドの電子決済サービス会社ペイティーエム( Paytm)は、最大1660億ルピー(約2400億円)規模の新規株式公開(IPO)をインド当局に申請した。

以前はワン97コミュニケーションズとして知られていた同社には、 ソフトバンクグループや米 バークシャー・ハサウェイ、中国の アント・グループが出資している。16日に提出された 仮目論見書によれば、新株発行と売り出し分が830億ルピーずつとなる。

調査会社 CBインサイツによると、ペイティーエムの価値は直近で160億ドル(約1兆7600億円)と評価された。2010年に1500億ルピー余り調達した国営石炭会社 コール・インディアを抜き、インドで過去最大のIPOとなる可能性がある。

モルガン・スタンレーやゴールドマン・サックス・グループ、シティグループなどが共同ブックランナーを務める。

原題: India’s Paytm Seeks Approval for Up to $2.2 Billion IPO;

Paytm Seeks Regulatory Approval for Up to $2.2B Indian IPO(抜粋)