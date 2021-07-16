【米中ウオッチ】香港巡り警告、小米２位、火鍋スキャンダル、排出権

【米中ウオッチ】香港巡り警告、小米２位、火鍋スキャンダル、排出権Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。記事を読むには青地のリンクをクリックして下さい。
- バイデン大統領、香港情勢の悪化について米企業に警告へ
- 中国のサイバーセキュリティー審査、香港ＩＰＯは免除の方針－関係者
- ＴＳＭＣ、日本での半導体工場建設を検討中－魏哲家ＣＥＯ
- ＴＳＭＣ株、２カ月ぶり大幅安－堅調な半導体需要も利益率巡り懸念
- 中国の小米がアップルの座奪い２位に、世界スマホシェア－カナリス
- 中国、シャーマン米国務副長官と楽玉成次官の会談に同意せず－ＦＴ
- 香港「火鍋スキャンダル」、コロナ規則反し政府幹部会食－市民は反感
- 中国華融のデフォルト、予想する投資家はわずか４％－シティ調査
- 中国華融、オフショア部門が永久債を９月に償還へ－関係者
- 中国恒大株、香港市場で大幅高－特別配当を検討と発表
- トヨタ・パナ電池会社、コスト競争力で中韓勢超え自信－原価低減
- 世界最大の排出権取引システム、中国で16日スタート
- 中国長江三峡、国外資産2200億円相当の売却に近づく－関係者