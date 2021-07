バイデン米大統領は15日、中国政府は香港への公約を順守しておらず、香港情勢は悪化していると述べた。

また大統領は政権として、米企業に対し香港で事業を行うリスクを警告する勧告を出すと述べた。

バイデン政権、香港リスクの高まりを米企業に警告へ-中国反発 (2)

原題:

Biden Says China Not Keeping Committments on Hong Kong(抜粋)