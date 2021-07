サンタンデール銀、証券会社アマーストを買収へ－米債券事業を強化

スペイン最大の銀行、 サンタンデール銀行の米国部門は独立系証券会社のアマースト・ピアポント・セキュリティーズを買収することで、同社と合意した。これにより、ウォール街の競合他社を過去1年にわたって潤わしてきた債券トレーディング事業で、同行のプレゼンスが高まることになりそうだ。

15日の発表によると、サンタンデール・ホールディングスUSAは、6億ドル(約660億円)でのアマースト親会社ピアポント・キャピタル・ホールディングス買収を通じて、アマーストを取得する。アマースト・ピアポントは2019年にニューヨーク連銀から米国債のプライマリーディーラー(政府証券公認ディーラー)に指定され、この指定を受けたノンバンクわずか3社のうちの1社。

今回の買収により、サンタンデール銀行は米市場にさらに食い込むことになる。一方、スペインの競合、 ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行(BBVA)は昨年、米事業を PNCファイナンシャル・サービシズ・グループに売却することで合意している。

原題:

Santander to Buy Broker Amherst in U.S. Fixed-Income Push (1)(抜粋)