民主シューマー氏、21日の期限設定－インフラ案と支出・税制計画巡り

米民主党のシューマー上院院内総務は15日、超党派のインフラ包括案の協議決着と、支出・税制の予算決議案に関する民主党内の合意取りまとめの双方について、期限を21日に設定した。

これにより、共和党には5790億ドル(約63兆6000億円)規模のインフラ投資計画で早急に折り合いをつけるよう圧力がかかったほか、3兆5000億ドル規模の支出・税制計画を巡り立場を保留している民主党穏健派も合意を迫られた。民主党は財政調整措置を活用して同党単独で支出・税制計画を成立させようとしている。

シューマー氏は党内の穏健派と進歩派の対立を調整する必要がある。穏健派が超党派インフラ計画を主導してきたのに対し、進歩派はインフラ法案推進の前提として自分たちの優先政策が予算決議案に盛り込まれるよう確証を求めている。

シューマー氏は上院本会議場で、「今こそ前進すべき時だ。われわれは前に進む」と語った。

同氏はインフラ案の21日の最初の採決に道を開く重要な手続き上の措置を19日に予定していると述べた。またバイデン大統領の主要政策課題を盛り込んだ予算決議案の推進で上院民主党が21日までに合意することを望むとした。

ただ共和党はこれら2つの法案の切り離しを望んでいるほか、一部民主党議員は詳細が判明するまで予算決議案に関する立場を保留しており、今回のシューマー氏の動きは政治リスクを伴う。また共和党上院議員の一部は、法案の準備が整う前にインフラ案を推し進めることに消極的だ。与野党が共に50議席の上院でシューマー氏が法案を採決に持ち込むためには60票が必要とされる。

一方、ペロシ下院議長はこの日、上院予算委員会の民主メンバーが先に合意した支出・税制計画について、下院は修正を施すだろうと述べた。

原題: Schumer Sets Deadlines on Infrastructure and Budget Talks (1)、Pelosi Says House Will Make Changes to $3.5 Trillion Budget Plan(抜粋)