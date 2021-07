ＥＣＢビスコ氏、尚早なテーパリング避ける必要－引き締めはずっと先

欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのビスコ・イタリア中銀総裁は15日、「われわれがあるべき状態に戻ったと確信が持てるまでは、テーパリング(資産購入の段階的縮小)を避けなければならない」と述べた。

同総裁はブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、「決意を強く示す必要がある」と述べるとともに「金融政策が引き締められるのはずっと先のことになると思う」と語った。ユーロ圏経済にはまだかなりのたるみがあるとの認識を示した。

一方、ECBはパンデミック緊急購入プログラム(PEPP)を2022年3月より後まで延長する可能性について話し合っていないとも述べ、他の国・地域からの影響波及を避ける必要があると指摘した。

ユーロ圏のインフレ、意外に早く目標達成も-ECBシュナーベル氏

ECB政策委員会メンバーのビスコ・イタリア中銀総裁が語る

原題:ECB’s Visco: Don’t Expect Policy to Be Tightened for a Long Time(抜粋)