韓国銀行(中央銀行)の李柱烈総裁は15日、金融通貨委員会の決定について、政策金利である7日物レポ金利の0.25ポイント引き上げを委員の1人が主張し、据え置き決定が全会一致でなかったことを明らかにした。

韓国中銀はまた、新型コロナウイルス感染症に関連する動きやインフレと成長ペースの変化、金融不均衡拡大リスクの綿密な評価を行い、金融緩和の度合いを調整することが妥当かどうか判断する方針を示した。

中銀は15日の金融通貨委員会で7日物レポ金利を0.50%に据え置くことを決めた。ブルームバーグが調査したエコノミスト20人全員が金利据え置きを予想していた。

原題:BOK to Judge Whether to Adjust Degree of Policy Accomodation、One Bank of Korea Member Dissents, Calls for Interest Rate Hike(抜粋)