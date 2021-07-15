中国の新築住宅価格、６月は伸び鈍化－当局がローン借り入れ厳格化

中国の新築住宅価格は６月、今年初めて伸びが鈍化した。当局は住宅ローン借り入れを厳格化し、市場を落ち着かせる措置を強化した。

国家統計局が15日発表した統計によれば、主要70都市の新築住宅価格（政府支援住宅除く）は６月に前月比0.41％上昇した。５月は同0.52％上昇だった。政府介入の影響をほとんど受けない中古住宅市場では、６月の伸び率は0.28％となった。

政府が住宅価格の高騰を抑えるため一連の新たな措置に着手した後、住宅市場は減速した。不動産調査の貝殻研究院によると、規制当局が銀行の不動産エクスポージャーを制限したため、一部の銀行は５月以降、住宅購入者へのローンの提供を停止している。

また、ブルームバーグ・インテリジェンスのアナリスト、クリスティー・ハン氏によれば、一部都市での住宅ローン金利の上昇が他の都市にも波及し、住宅販売に打撃を与えている可能性がある。

統計局が同日発表した１－６月の不動産投資・販売統計では、不動産開発投資が前年同期比15.0％増加した。不動産販売額は同38.9％増の９兆2900億元（約158兆円）、住宅販売額は同41.9％増の８兆4600億元。

原題： China Home Price Growth Slows Under Tougher Mortgage Borrowing、China Jan.-June Property Development Investment Rises 15.0% Y/y（抜粋）