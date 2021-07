韓国銀行(中央銀行)は15日の金融通貨委員会で政策金利である7日物レポ金利を0.50%に据え置くことを決めた。ブルームバーグが調査したエコノミスト20人全員が金利据え置きを予想していた。

原題:Bank of Korea Holds Key Rate as Virus Surge Tests Hike Plan、Bank of Korea Keeps Interest Rate at 0.5% as Expected(抜粋)