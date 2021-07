イングランド銀行(英中銀)のラムスデン副総裁は、英国のインフレ率は4%付近でピークとなる可能性があると述べ、今四半期中に新型コロナウイルスの感染拡大前の経済規模を取り戻し得るとの見通しを示した。

14日発表された統計によれば、英国のインフレ率は6月に前年同月比2.5%上昇と、2018年以来の高い伸びとなった。

英インフレ率、6月は3年ぶりの高い伸び-幅広く物価が上昇

ラムスデン氏はこの日の講演で「コロナ禍前の2019年10-12月(第4四半期)に記録した生産のピークを今四半期中に回復することも今やあり得る」と述べ、「インフレは優に3%を上回り、恐らく4%に迫ってピークとなる可能性が高い」との見方を示した。

原題: BOE’s Ramsden Says Inflation Could Peak Near 4% as GDP Recovers(抜粋)、Ramsden: U.K. Economy Could Regain Pre-Covid Size This Quarter(抜粋)