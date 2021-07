ブラックロックのラリー・フィンク最高経営責任者(CEO)は14日、今後6カ月のインフレ動向が大きな問題だと述べた。

フィンク氏はCNBCのインタビューで、あらゆる企業のCEOから大幅な価格上昇の話を聞いていると発言。これら企業は価格転嫁を行っているという。

また、賃金インフレが起きるとの予想も示した。

原題:

BlackRock’s Larry Fink Says Inflation Will Not Be Transitory(抜粋)