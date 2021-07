ＮＺ中銀が量的緩和を今月停止、刺激縮小へ－早期利上げ観測も

ニュージーランド(NZ)準備銀行(中央銀行)は14日、「大規模資産購入プログラム(LSAP)」として最大1000億NZドル(約7兆7500億円)規模で実施してきた量的緩和(QE)を今月23日までに停止すると発表した。金融刺激の縮小に動く。

同国の金利市場では11月までの0.25ポイント利上げ可能性が完全に織り込まれており、今回のQE停止がその予兆となる可能性もある。NZ中銀の声明内容がタカ派的と受け止められたことで、NZドルは対米ドルで一時1%余り上昇した。

NZ中銀は、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレート(OCR)を過去最低の0.25%に据え置くことを決定した。ブルームバーグが調査したエコノミスト24人中全員が政策金利の据え置きを予想していた。

NZ中銀は声明で、「現在継続中の金融政策による支援が一部なければ、中期的なインフレ率と雇用は負託された目標を引き続き下回る可能性が高い」としながらも、「マンデート(責務)と整合的でないリスクを最小限に抑えるために金融刺激の水準を現時点で縮小することは可能」と説明した。

声明によれば、中銀の金融政策委員会(MPC)は「著しい経済ショックにさらに見舞われることがなければ、国内の生産能力への圧力の高まりと労働者不足の拡大に伴い、より持続的な消費者物価の上昇圧力が時間の経過と共に増大する」と予測。最近の住宅価格の上昇率が引き続き持続不可能との認識でも一致したという。

