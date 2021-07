デジタルユーロに踏み出すＥＣＢ－「調査段階」入り、14日決定の公算

欧州中央銀行(ECB)が、デジタルユーロ発行に一歩を踏み出そうとしている。ECBの政策担当者は14日、デジタルユーロの「調査段階」に入るかどうか決定を行う。ラガルド総裁は約2年に及ぶ可能性を想定。ユーロ圏市民は2020年代の半ばまでにはデジタルユーロを手にすることができるかもしれない。

ラガルド総裁は11日、ブルームバーグテレビジョンに対し、ECBの政策委員会が今週、調査段階入りを決定する可能性が高いと発言。「私の感触では今後2年の調査を政策委は大いに支持するだろう。デジタルユーロ導入の是非を2年後に決定することになると思う」と語った。

同総裁はその上で、「それは人々の生活に非常に密接に影響する。プライバシー保護を人々は望んでいると聞くが、同時にマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金調達を加速させないよう確実を期す必要もある。あらゆる面で適正なバランスが求められる」と説明した。

ECBラガルド氏、今月中のガイダンス変更予告-22年に新措置も

中国は「デジタル人民元」の実証実験を複数の都市で既に開始し、導入に向けた最終段階にある。東カリブ中央銀行(ECCB)が共通の金融政策を担うグレナダやセントクリストファー・ネビスなどのカリブ海諸国でも、東カリブ・ドルのデジタル通貨の試験的な発行が始まった。米連邦準備制度とイングランド銀行(英中央銀行)も可能性を検証している。

Digital Ambitions Central banks are at varying stages of developing digital currencies Source: Bloomberg

ECBは先月、デジタル通貨を導入しないと決めた国家は、海外勢の場合が多い少数の有力決済サービス会社に依存せざるを得なくなり、「金融の自治」が脅かされると警告していた。

原題:ECB Poised to Take Next Step in Revolutionizing Euro-Zone Money、 ECB’s Lagarde Foresees July Policy Shift, 2022 ‘Transition’ (2)(抜粋)