ミーム銘柄熱狂に陰り、ピークから23％急落－ニューエッグ今週32％安

13日の米株市場で、ネットの情報拡散に個人投資家が呼応し売買される「ミーム銘柄」で構成するバスケットの価格が、6月8日に付けた高値から一時23%急落した。テクノロジー関連の大型株が再び選好される中で、ミーム銘柄に投資家の買い疲れの兆候が表れた。

ブルームバーグのミーム37銘柄のバスケット価格は前日比4.2%下落した。電子商取引のニューエッグ・コマースが16.5%、映画館チェーンのAMCエンターテインメント・ホールディングスは7.7%安で取引を終えた。週初から2営業日の下落率はニューエッグが32%、AMCが約15%に達した。

6月の株価ピークからの下げが最も大きい銘柄には医療保険のクローバー・ヘルス・インベストメンツやビデオゲーム販売のゲームストップ、AV(音響・映像)製品メーカーのコスが含まれ、いずれも30%程度の下落率となった。

7月の上昇率がS&P500種株価指数(1.7%)を上回るのは、ニューエッグとノキアの米国預託証券(ADR)だけとなった。

