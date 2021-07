ドイツの自動車メーカー、 フォルクスワーゲン(VW)は中期の利益率目標を小幅に引き上げた。電気自動車で業界首位に立つとともに、ソフトウエア事業を大きな収入源として育て上げ、利益を伸ばす計画だ。

VWは2025年の売上高営業利益率目標を8-9%とした。従来の目標は7-8%だった。ヘルベルト・ディース最高経営責任者(CEO)は化石燃料車を段階的に廃止し、自動運転が可能で走行中にアップデートできるソフトウエアシステムを車に搭載する計画について、これまでよりも踏み込んで説明した。

VWは販売台数に占める電気自動車の割合を30年までに50%に引き上げる考え。欧州では化石燃料車の販売を2033-35年に打ち切り、その後米国や中国でも販売を中止していく。

Autonomous Shift Driver-assistance systems will proliferate, though humans still needed Source: Accenture

