米セントルイス連銀のブラード総裁は、債券購入の段階的縮小(テーパリング)について、自身としては連邦公開市場委員会(FOMC)メンバーが同意し次第、開始する用意ができているとの考えを示した。

同総裁は12日、米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)とのインタビューで、「米経済が7%の成長を遂げ、新型コロナウイルス流行がますます制御されつつある今、緊急措置を縮小する潮時だと思う」と述べた。

米国債と住宅ローン担保証券(MBS)の購入縮小見通しについては「穏やかに注意深くやりたいが、テーパリングを始めるのに非常に良い位置にいると思う」と語った。

「明日、開始する必要はない」が、FOMC内で機が熟したとの見解が共有されれば、「態勢は整っていると思う」と述べた。

原題:

Bullard Says Time Is Right to Pull Back on Fed Stimulus: DJ(抜粋)