バイデン米政権は今週、中国が香港の管理を強化する状況下で、香港で事業を行うリスクの高まりを米企業に警告する。事情に詳しい匿名の複数の関係者を引用し、英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が報じた。

同紙によると、それらのリスクには外国企業が香港で保管しているデータに中国政府がアクセスする能力や、中国人グループや当局者に海外の罰則を適用できるあらゆる人物に対し、中国当局が制裁を加えることを可能にする新たな法律が含まれる。

米政権はまた、トランプ前政権が昨年出した新疆ウイグル自治区に関する警告を13日に更新する

ホワイトハウスと国務省は、FTの取材に対しコメントを控えた。

原題:

Biden to Warn U.S. Companies of Risks of Operating in H.K.: FT(抜粋)