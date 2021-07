米食品医薬品局(FDA)は、米ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)の新型コロナウイルスワクチンに関する新たな警告の発表を準備している。米紙ワシントン・ポストが複数の関係者の話を基に報じた。深刻だがまれな副反応として、免疫系が神経を攻撃するギラン・バレー症候群と関連があるとしている。

J&J製ワクチン1280万回分が投与され、約100件のギラン・バレー症候群の暫定報告がこれまでに確認されていると、同紙は米疾病対策センター(CDC)の声明を引用して伝えた。

ワシントン・ポスト紙の記事

原題:

FDA Expected to Announce New Warning on J&J Covid Vaccine: WaPo(抜粋)