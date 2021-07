米リッチモンド連銀のバーキン総裁は、金融当局が債券購入を段階的に縮小できるほど労働市場は回復していないとの見方を示した。9日の米紙ウォールストリート・ジャーナルとのインタビューで語った。

同氏は労働市場の現状を考慮すると、月間1200億ドル(約13兆2000億円)規模の債券購入策の終了を主張する用意はまだできないと語った。

資産購入のペース減速については「労働市場が比較的早期に回復すれば、より早い時期の減速もあり得るが、労働市場の再開が長引けばその分、減速も遅れる」と述べた。

当局が緩和策の縮小時期を決める上で、就業率が重要だとバーキン総裁は発言。債券購入の縮小を始めるには59%を上回る程度の就業率が望ましいとの考えを示した。

原題:Fed’s Barkin Says Labor Market Hasn’t Healed Enough to Taper: DJ(抜粋)