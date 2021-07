ＥＣＢ総裁「銀行の圧倒的多数が期待満たさず」気候変動リスク管理で

欧州中央銀行(ECB) のラガルド総裁は11日、気候変動関連リスクを巡り、「金融機関のリスク管理および情報開示の在り方で規制・監督上の期待に関する指針を公表したが、圧倒的多数がそれらの期待を満たしていない」と述べた。

ラガルド総裁はベネチアで開かれた気候変動関連の会議で、「報告された活動の90%がわれわれの要件を部分的にしか満たしていないか、全く満たしていないと金融機関自体が理解している。気候リスクが既にあるいは近い将来、リスクプロフィルに重大な影響を及ぼすとそれらほぼ全ての銀行が気付いているにもかかわらず、体系的リスク評価手法を持つ金融機関は全体の20%にすぎない」と指摘した。

総裁はその上で、ECBとして「カーボンプライス(二酸化炭素=CO2=排出に応じて企業などに課される負担)を一般的な技術的想定に盛り込み、気候政策の影響を定期的に評価し、異常気象が短期的な生産とインフレ、そして潜在的生産の長期予想に与える影響に関するモデリングの改善を図る」方針を明らかにした。

