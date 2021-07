バイデン米政権は9日、人権侵害の疑いを巡って複数の中国企業・団体をブラックリストに追加すると発表した。

リストにはイランやロシアの企業名なども含まれている。

原題:

U.S. Adds China Firms to Blacklist Over Human Right Abuses(抜粋)