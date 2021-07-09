中国経済のファイナンス活動、６月は拡大－当局が与信政策緩和示唆

中国経済のファイナンス活動、６月は拡大－当局が与信政策緩和示唆Bloomberg News
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経済全体のファイナンス規模、３兆6700億元－前月は１兆9000億元
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新規融資は２兆1200億元、前月の１兆5000億元から増加
中国経済全体のファイナンス活動が６月に拡大した。国内経済の勢いが若干失われつつあることから、金融当局が与信政策を緩和する可能性を示唆していた。
中国人民銀行（中央銀行）が９日発表した６月の経済全体のファイナンス規模は３兆6700億元（約62兆2400億円）と、前月の１兆9000億元、前年同月の３兆5000億元をそれぞれ上回った。エコノミスト調査の中央値では２兆8900億元と見込まれていた。
６月の新規融資は２兆1200億元と、前月の１兆5000億元から増えた。市場予想は１兆8500億元だった。６月のマネーサプライ（通貨供給量）統計では、Ｍ２が前年同月比8.6％増えた。
原題：China’s Credit Growth Rebounds as Economic Momentum Moderates、China June New Loans 2.12T Yuan; M2 +8.6% Y/y: Summary（抜粋）