バイデン米政権は、新疆ウイグル自治区の人権侵害問題などに関連する経済制裁の対象リストに少なくとも10の中国企業・団体を9日にも追加する。ロイター通信が関係者2人を引用して 伝えた。

追加は中国に人権侵害の責任を負わせるためのバイデン政権の取り組みの一環だと、関係者はロイターに説明した。企業・団体の具体的な数や名称は不明で、中国以外の企業も含まれる公算が大きいという。

ロイターによると、ホワイトハウスはコメントを控え、米商務省はコメント要請に返答していない。

原題: U.S. to Add Chinese Firms to Xinjiang Blacklist, Reuters Says;

U.S. to Add China Entities to Blacklist Over Xinjiang: Reuters(抜粋)