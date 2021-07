ゴールドマンなど米金融機関、中国事業にリスク－オデオンのボーブ氏

オデオン・キャピタルのアナリスト、ディック・ボーブ氏はゴールドマン・サックス・グループとJPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ(BofA)、シティグループ、モルガン・スタンレーの中国事業がいずれもリスクにさらされていると指摘した。

同氏は8日付のリポートで、「中国は巨大な銀行と存在感を増しつつある通貨を備え、そして多くの国や金融機関が同国の寛大な融資に依存している状況により、同国は独自の金融エコシステムを構築している」と分析。また中国の銀行が株式・債券発行で米金融機関と協力することで豊富な知識を得た現在、中国政府は企業の上場を国内にとどめようとしていると同氏は指摘した。

ボーブ氏は特に、上記の米金融機関それぞれが来週の決算会見で中国事業についてどのような説明をするのかに関心があるとし、「リスクは存在し、米大手金融機関はそうしたリスクを株主に明確に説明する必要がある。中国市場から閉め出された場合に巨額の減損処理を行うことにもなりかねない」と記した。

原題:Dick Bove Sees China Operations for Biggest U.S. Banks at Risk(抜粋)