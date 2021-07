債券強気派が宣告、リフレトレード時間切れ－利回り頂点過ぎたと指摘

リフレトレードとの数カ月にわたるせめぎ合いの末、債券の強気派は優位を取り戻した。

10年物米国債利回りは7日に一時1.30%を下回り、この4カ月余りの最低水準をつけた。かねて債券に強気だったHSBCホールディングスのスティーブン・メージャー氏は、経済は新型コロナウイルス危機からの回復途上にあるが、利回りは今年のピークを既に過ぎたとの見方を示した。債券市場にはリフレーション(再膨張)が織り込まれつつあると指摘した。

メージャー氏はリポートで「市場は利回りが既に今年のピークをつけた可能性をますます感じ取っている」とし、米国債に対する「長期的に強気の見方と2021年末および22年の10年物利回り1%という予想に変わりはない」と明言した。

今週は新型コロナのデルタ変異株が近い将来の危機終結と中央銀行の政策正常化への期待を後退させ、債券利回りは米国でも欧州でも低下。トレーダーはテーパリング(資産購入の段階的縮小)開始予想を先送りした。

米国債下落を見込んでいたトレーダーが買い戻しを迫られる ショートスクイーズ懸念の中で、債券投資家はインフレが行き過ぎることを想定した取引を減らした。アバディーン・スタンダード・インベストメンツは現在、10年債利回りが1.2%を下回る可能性があるとみており、アライアンスバーンスタインは1.12%まで下がる可能性を視野に入れている。わずか数カ月前には2%を上回るとの見方もあった。

米国債利回り、成長懸念がショートスクイーズ引き起こし低下を増幅

アバディーンのマネーマネジャー、リアム・オドネル氏は「リフレストーリーは大きな打撃を受けた。インフレが制御不能になるとは考えず、金利は2年間、現行水準近辺で推移すると考えるなら、今の水準で債券を買うのを恐れる理由は何もない」と話した。

幾つかの要因があるが、最も重要なのは、インフレ圧力は一時的だとする議論が勝利を収めたもようであることだ。また、デルタ株の世界的な感染拡大も安全資産の需要を高めた。

アライアンスバーンスタインのマネーマネジャー、ジョン・テーラー氏は「デルタ株による成長懸念が原動力だ」と述べた。

原題: Bond Bulls Call Time on Reflation Trade as Global Risks Emerge、*U.S. 10-YEAR YIELD FALLS TO 1.2996%, LOWEST SINCE FEB. 19(抜粋)