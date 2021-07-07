事務次官に矢野主計局長、財務官には神田国際局長が昇格－財務省

事務次官に矢野主計局長、財務官には神田国際局長が昇格－財務省占部絵美、竹生悠子
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財務省は７日、太田充事務次官が退任し、後任に矢野康治主計局長を昇格させる人事を発表した。岡村健司財務官の後任は、神田真人国際局長が就く。金融庁も、氷見野良三長官が退任し、後任に中島淳一総合政策局長を昇格させる。
矢野氏は一橋大学経済学部を卒業後、1985年に大蔵省（現財務省）入省。菅義偉官房長官秘書官、官房長、主税局長などを経て、20年７月に主計局長。
神田氏は東京大学法学部を卒業後、87年に大蔵省入省。主計官、主計局次長、総括審議官などを経て、20年７月に国際局長。
中島氏は85年に大蔵省入省。金融庁総合政策局総括審議官、企画市場局長などを経て総合政策局長。
|財務省
|現任
|後任
|事務次官
|太田充
|矢野康治
|財務官
|岡村健司
|神田眞人
|官房長
|茶谷栄治
|新川浩嗣
|総括審議官
|新川浩嗣
|小野平八郎
|主計局長
|矢野康治
|茶谷栄治
|主税局長
|住沢整
|（留任）
|関税局長
|田島淳志
|阪田渉
|理財局長
|大鹿行宏
|角田隆
|国際局長
|神田真人
|三村淳
|財務総合政策研究所長
|阪田渉
|栗原毅
|国税庁長官
|可部哲生
|大鹿行宏
(詳細を追加して更新しました)