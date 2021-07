米国債の値上がりは極端、ＪＰモルガンのモデルとチャートが示す

現在の市場で最大の 謎の一つは米国債利回りの執拗(しつよう)な低さだ。10年債利回りは6日に1.35%を下回った。

米経済を巡る債券投資家の不安感が反映されているのかもしれないが、当面は比較的高い成長の持続が見込まれインフレ見通しもほとんど動いていない中で、米国債利回りの低下は行き過ぎとの見方もある。

利回り低下がいかに極端かを、ジェイ・バリー氏らJPモルガン・チェースのストラテジストが作成した下のグラフが示している。

経済指標の強さや米金融政策の見通しに基づくJPモルガンの公正価格モデルが示す水準との乖離(かいり)は、2020年3月の大々的な質への逃避以来の大きさになっている。

“Though the data flow since late last week came in weaker than consensus expectations, the 10+bp decline in 10-year yields since Friday morning seems outsized all considered. Indeed, medium-term market-based inflation expectations have barely budged the last two days (even with crude prices down 2% today), and the market-implied timing to Fed liftoff has moved little as well. Thus, net of these factors, Treasuries have diverged further from our fair-value framework. Though yields tend to mean revert with relatively low frequency, 10-year Treasury yields now appear 25bp too low relative to their drivers, a 3-standard deviation divergence, and the largest such deviation since the early fall 2020 (Exhibit 1).”