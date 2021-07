【米国市況】Ｓ＆Ｐ500種が反落－10年債利回りは２月来の低水準

6日の米株式市場では、S&P500種株価指数が8営業日ぶりに反落。米国債利回りの大幅低下が銀行株や小型株に重しとなった。外国為替市場ではドル指数が上昇した。

米国株は下落、S&P500種は8営業日ぶりの下げ

米国債は上昇、ISM非製造業景況指数に反応

ドル指数は2週間で最大の上げ、リスクオフの地合い広がる

NY原油は下落、ドル高と見通し不透明で下げに転じる

NY金は続伸、ドル上昇で上げ幅は縮小

S&P500種ではエネルギーと金融の下げが目立った。一方でナスダック100指数は最高値を更新。アマゾン・ドット・コムが高い。配車サービスを手掛ける中国の滴滴グローバルは急落。中国当局がアプリストア運営各社に対し、提供アプリのリストから滴滴を除外するよう 命じたことが嫌気された。米供給管理協会(ISM)が発表した6月の非製造業総合景況指数が拡大ペース鈍化を示したことに反応し、米国債利回りが低下した。

米ISM非製造業景況指数、予想以上の活動鈍化-雇用が縮小圏 (2)

S&P500種株価指数は0.2%安の4343.54。ダウ工業株30種平均は208.98ドル(0.6%)下げて34577.37ドル。ナスダック総合指数は0.2%上昇。ニューヨーク時間午後4時59分現在、米10年債利回りは7.7ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)下げて1.346%。これは2月23日以来の低水準。

30年債利回りは6.7bp低下の1.974%。同利回りが2%を割り込むのは6月21日以降で初めて。

アルバイン・ウッズのファンドマネジャー、サラ・ハント氏は「10年債利回りが1.45%を割ると市場は神経質になり始める」と指摘。「景気減速のシグナルと捉えられ、懸念が広がる」と付け加えた。

外国為替市場ではドルが上昇。リスクオフの地合いが広がる中でドル指数は2週間で最大の上げとなった。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.4%上昇。ドルは対円では0.3%安の1ドル=110円63銭。対ユーロでは0.3%上げて1ユーロ=1.1824ドル。

ニューヨーク原油先物相場は5月後半以来の大幅安。ドル上昇で商品が全面安となったほか、主要産油国の次の動きが不透明なことが相場を圧迫した。ただ、石油輸出国機構(OPEC)と非加盟の主要産油国で構成する「OPECプラス」の 協議不調を材料に、2014年11月以来の 高値を付ける場面もあった。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物8月限は1.79ドル(2.4%)安の1バレル=73.37ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント9月限は2.63ドル安の74.53ドル。

ニューヨーク金相場は続伸。米国債実質利回りの低下で利子を生まない金の投資妙味が高まり、スポット価格は一時、心理的節目の1オンス=1800ドルを上回った。ただ、ドル上昇を背景に上げ幅を縮小した。

金スポット価格はニューヨーク時間午後2時27分現在、前週末比0.2%高の1795.78ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物8月限は0.6%高の1794.20ドルで終了。

原題: Stocks Snap Rally; Yields Drop to February Lows: Markets Wrap(抜粋)

Dollar Rallies Most in Two Weeks; Oil Weighs on FX: Inside G-10(抜粋)

Gold Reaches Two-Week High on Technical Level, Lower Bond Yields(抜粋)、Gold Pares Gains, Trades Little Changed as Dollar Rises(抜粋)