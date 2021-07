豪中銀が量的緩和縮小へ、11月半ばまで週40億豪ドル－ＹＣＣ対象維持

オーストラリア準備銀行(中央銀行)は6日、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標を過去最低の0.10%に据え置くことを決定した。3年国債の利回り目標も0.10%前後に維持された。

ロウ総裁は政策決定会合後の 声明で、イールドカーブ・コントロール(YCC、長短金利操作)目標の対象を現行の2024年4月償還債のまま維持すると発表。量的緩和(QE)プログラムについては、1000億豪ドル(約8兆3900 億円)規模の債券購入第2弾が9月初めに終了した後も、週40億豪ドルのペースで少なくとも11月半ばまで継続する方針を明らかにした。

同総裁は「実質インフレ率が2-3%の目標レンジの範囲内で持続的に推移するまでキャッシュレートを引き上げない。この条件は2024年になるまで満たされないというのが中銀の中心シナリオだ」と説明した。

