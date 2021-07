ＯＰＥＣプラスは合意なく５日の協議中止、現行の生産枠維持－代表

石油輸出国機構(OPEC)と非加盟の主要産油国で構成する「OPECプラス」は合意に至らず、5日に再開を予定していた閣僚級 会合を中止した。

数日間の緊迫した協議を経てもサウジアラビアとアラブ首長国連邦(UAE)の厳しい対立は解消できなかったと、複数の代表が非公開の情報だとして匿名で語った。OPECプラスの生産は現行水準で据え置きとなり、需要が急速に回復する中でも世界市場に供給は増えないことになる。

代表1人によると、再協議の日程は決まっていない。

北海ブレント原油先物は5日、会合中止と伝わった後に急伸し、2018年以降で初めて一時1バレル=77ドルを超えた。

