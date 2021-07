中国、滴滴に続きネット規制当局の調査拡大－さらに米上場２社

中国国家インターネット情報弁公室(CAC)は同国のテクノロジー業界に対する取り締まりを強化し、滴滴グローバル以外の米上場2社にも調査の範囲を広げた。トラック配車の 満幇集団と人材採用の 看准が手掛けるオンラインプラットフォームが対象となる。

CACが5日発表した声明によれば、調査対象に加わったのは 満幇の「運満満」と「貨車幇」のほか、 看准の「BOSS直聘」。国家安全保障とデータセキュリティーの観点から、調査期間中はこれら3プラットフォームの新規ユーザー登録が停止される。

CACは先に、配車サービスを展開し米国での上場を果たしたばかりの 滴滴グローバルが提供するアプリを削除するよう国内のアプリストアに命じていた。個人情報の収集と利用に絡む深刻な違反があると指摘した。

運満満と貨車幇の合併で誕生した 満幇は米株式市場に先月上場。新規株式公開(IPO)規模は16億ドル(約1780億円)だった。 滴滴と 満幇には ソフトバンクグループが出資している。

看准も6月に米国で9億1200万ドル規模のIPOを 実施した。

