ＥＣＢシュナーベル氏､物価オーバーシュート一時容認－戦略点検控え

欧州中央銀行(ECB)のシュナーベル理事は3日、ユーロ圏の景気回復に伴いインフレ率が中銀の物価安定の目安をしばらくの間オーバーシュートすることは「必要であり妥当だ」と語った。この発言には政策委員会の一部メンバーが反対する可能性がある。

シュナーベル理事は2%弱という物価安定の目安にインフレ期待が最終的にそろい始めることを示す「証拠が増えつつある」と述べる一方、それが確実に起きるには金融、財政両面からの刺激継続が必要だと主張した。

ECBは戦略点検に関する 特別会合を今週開く。政策委では、物価の伸びが低い時期の後に目標のオーバーシュートを容認する平均インフレ目標に類似する考えを支持するメンバーと、反対するメンバーとの間で意見が分かれている。

オランダ中央銀行のクノット総裁は3日付のオランダ紙NRCとのインタビューで、インフレ加速が定着する可能性を政策担当者が過小評価している恐れがあると指摘。ドイツ連邦銀行のワイトマン総裁も先にインフレ率が(中期的に)目標を上回る局面で動かなければ、ECBの信認を損ないかねないと懸念を示した。

一方、ラガルド総裁は3日のフランス・アンテルとのラジオインタビューで、ユーロ圏経済が「明らかに回復局面にある」とした上で、新型コロナウイルス感染症のパンデミック(世界的大流行)以前の国内総生産(GDP)を2022年1-3月(第1四半期)より早期に回復するかもしれないとの見通しを示した。現在の物価圧力については「おおむね一時的」との認識を明らかにした。

