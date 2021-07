英国では新型コロナウイルスワクチンの接種に「前向き」との回答が成人の96%に達したことが英政府統計局(ONS)の調査で分かった。調査は5月26ー6月20日に実施された。

ONSの2日発表によれば、ワクチン接種をためらうとの回答は4%と、前回調査時の6%から低下した。

ワクチン忌避は若年層に比較的多く、16ー17歳の14%、18-21歳の9%、22-25歳の10%が接種をためらうと回答した。男女の差は見られず、忌避はいずれも4%だった。

原題:British Vaccine Hesitancy Falls to 4% in Month to June 20: ONS(抜粋)