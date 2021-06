米ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は、「インフレ数値の一部、現在見られる物価上昇の一部は、意外ではない」と述べた。

カシュカリ総裁は25日、バーチャル形式で開かれたタウンホールイベントで、「経済再開、極めて迅速に停止された経済活動が今は再開されており、これが摩擦につながっている。事業活動を再開しなくてはならないため、不足につながる」と発言。

「企業が経済再開の動きに順応しつつあるように、こうした価格上昇の一部は一時的なものになる可能性が高い」と話した。

カシュカリ氏は最近の材木価格下落に言及し、「こうした非常に高い数値においては、正常に戻り始めるものが増えると想定される」と語った。

原題:

Fed’s Kashkari Says Some Price Increases Likely to Be Temporary(抜粋)