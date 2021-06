ダラス連銀総裁、住宅市場は金融当局の支援必要としていない

米ダラス連銀のカプラン総裁は24日、「住宅市場は現時点で金融当局による資産購入支援を必要としていないと思う」と語った。ヘッドライナーズ・クラブ(テキサス州オースティン)主催のオンラインイベントで発言した。

カプラン総裁は金融当局による住宅ローン担保証券(MBS)月額購入400億ドル(約4兆4000億円)について、MBS市場で米政府機関が毎月新規に発行する規模とほぼ等しいと指摘した。

「われわれが新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)を乗り越えつつあるのが明確な中で、完全雇用と物価の安定に向けて私が思っているように引き続き前進すれば、金融当局による資産購入の調整は比較的早めに始まる方がいいだろう」と発言。さらに、資産購入のテーパリング(段階的縮小)の早め開始が「はるかに健全」との認識を示した。

カプラン総裁は今年の連邦公開市場委員会(FOMC)で投票権を持たない。

