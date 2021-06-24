日本株は上昇－米投資計画が前進、鉄鋼や機械などインフラ関連に買い

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東京株式相場は上昇。米株価指数が最高値を付け、投資家心理が上向いた。バイデン米大統領がインフラ投資計画で超党派議員団と暫定的に合意し、機械株が高く、鉄鋼や非鉄金属などの素材株にも買いが入っている。自動車や不動産、半導体関連なども高い。

ＴＯＰＩＸは前日比16.68ポイント（0.9％）高の1963.78－午前９時６分時点

日経平均株価は246円33銭（0.9％）高の２万9121円33銭

市場関係者の見方

みずほ証券の倉持靖彦マーケットストラテジスト

米国でグロース（成長）株とバリュー（割安）株がともに上昇した流れを引き継ぐ

米国のインフラ投資計画の暫定合意で、国内でも連想買いとして機械や鉄鋼などが買われ、米国で上昇が目立った半導体関連株も選好されるだろう

経済正常化を楽観視する買いが期待される一方で、足元で新型コロナの感染者数は増加傾向にあり、オリンピックで今後人流の増加に伴う変異株の感染者拡大や景気減退懸念が上値を重くする面がある

東証33業種

上昇率上位 鉄鋼、非鉄金属、不動産、ゴム製品、機械、電機、建設 下落率上位 海運

背景