中国人民銀行(中央銀行)は最近、アント・グループの決済サービス「アリペイ(支付宝)」および複数の国内銀行を呼び、仮想通貨取引関連のサービス提供に関わらないよう指示した。人民銀が声明で明らかにした。

ビットコインは一時10%安の3万2102.82ドルに下落した。

