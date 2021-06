米国債30年物利回りが2月以来の2%割れとなった。トレーダーらが米経済のリフレ見通しを見直した。

利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下し1.9987%を付けた。10年債利回りも一時2bp低下の1.4196%。

原題:

U.S. 30-Year Yield Falls Below 2% for First Time Since February(抜粋)