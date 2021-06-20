フランス地方選、与党・共和国前進と極右が不振－第１回投票出口調査

フランス地方選、与党・共和国前進と極右が不振－第１回投票出口調査Ania Nussbaum
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極右の国民連合19％と前回を約10ポイント下回る、共和国前進は11％
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22年大統領選の主要候補とされるマクロン、ルペン両氏に思わぬ展開
20日投開票されたフランス地方選挙第１回投票でマクロン大統領の与党・共和国前進（ＲＥＭ）とマリーヌ・ルペン氏の極右政党・国民連合（ＲＮ）が予想以上に振るわなかったことが出口調査で示された。2022年大統領選の主要候補とされる両氏にとって思わぬ展開となった。
調査会社Ｉｆｏｐによると、急進左派のジャンリュック・メランション氏の「不屈のフランス」と社会党を含めた左派と、ヨーロッパエコロジー・緑の党（ＥＥＬＶ）の得票率が合わせて34％に達した。
国民連合の得票率は19％と、前回選挙を約10ポイント下回った。共和国前進は11％。
最近の調査では今回の選挙への関心の低さが示されており、投票率は推定32％と過去最低。第２回投票（決選投票）は27日に実施される。
原題：Macron and Le Pen Both Disappoint in France’s Regional Election（抜粋）