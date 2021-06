ドイツ銀行の米国での幹部職に占める女性の比率は約21%、黒人は同5%程度に上ることが、同行が18日初めて公表したデータで明らかになった。

米国に勤務する従業員のうち女性従業員は37%、黒人従業員は8%となっている。シニアポジションや経営幹部でアジア系、ラテンアメリカ系はゼロだった。アジア系は米従業員の約28%、ラテンアメリカ系は同9%超を占めている。

ドイツ銀は米国従業員の人種構成について、米雇用機会均等委員会(EEOC)に年1回報告しており、今後はその概要を毎年公表する計画だと発表した。同行は米国の従業員数を開示しておらず、具体的な人数への言及は避けた。

