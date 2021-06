北朝鮮の金正恩総書記は同国が対話と対決の両方で準備しなければならないと述べた。国営朝鮮中央通信(KCNA)が18日、朝鮮労働党の中央委員会総会での発言を伝えた。

それによると、金総書記は「わが国の尊厳」を守るため、特に対決の準備を整える必要があると指摘した。

金総書記はさらに、全ての当局者は党への忠誠心を得るため保育園・幼稚園の園児への食料提供に特別の注意を払う必要があると述べた。

原題:

North Korea Must Be Ready For Dialogue And Confrontation: Kim(抜粋)