【欧州市況】株は10日ぶりに下落、鉱業株安い－ドイツ債は下げ縮小

17日の欧州株は反落。前日まで1999年以来最長の連続高値更新を記録していた。米金融当局が予想以上にタカ派的な姿勢を示し、金融引き締めのペース加速が示唆されたことが売りにつながった。

ストックス欧州600指数は0.1%安。ベースメタル価格の下落につれ鉱業株が売られた。金利上昇見通しが有利に働く銀行株は、債券利回りの上昇に反応し買いを集めた。

同指数の下落は10営業日ぶり。米連邦公開市場委員会(FOMC)は2023年末までに2回の利上げを見込んでいることを示唆。パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長はインフレ率が予想以上に上昇するリスクがあると指摘、資産購入の規模縮小について当局者らが議論を始めると明らかにした。

欧州債はドイツ債が下げ幅縮小。一時は5週間ぶりの大幅安だった。米金融当局のタカ派的な姿勢が売り材料となっていたが、欧州中央銀行(ECB)のチーフエコノミストを務めるレーン理事がテーパリング議論を9月の会合で行う必要があるとの見方を 一蹴すると、動きが変わった。

イタリア債、英国債も下げ幅を縮小した。市場参加者が織り込むイングランド銀行(英中銀)の利上げ幅は2022年8月が18ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)と、前日の13bpから上昇した。来年9月時点では20bpとなっている。

主要国債の利回り ドイツ10年債利回りは1bp上昇してマイナス0.19% イタリア10年債利回りは5bp上昇して0.82% フランス10年債利回りは3bp上昇して0.16% 英10年債利回りは5bp上昇して0.79%

原題:Bunds Pare Fed-Driven Drop After Lane Speaks; End-of-Day Curves、 European Stocks Pause Winning Streak as Miners Slump After Fed(抜粋)