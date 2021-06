イングランド銀行(英中銀)のチーフエコノミスト、アンディ・ホールデン氏は英国の経済生産が新型コロナウイルス禍前の水準に近づいている可能性があるとの見方を示した。

ホールデン氏はスペクテーター誌とのインタビューで、「英国経済は恐らくコロナ禍前の水準まで数パーセント内に迫っている」と述べた。

割安な資金が資産価格を押し上げているとも指摘、「金融政策の正常化は、割安な資金に依存する風潮を弱まらせるだろう」と語った。インフレについては「リスクバランスは決定的に上振れ方向に傾いている」とした。

