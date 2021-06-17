ＮＺ経済、二番底を回避－１～３月ＧＤＰは前期比1.6％増

ニュージーランド（ＮＺ）経済は景気の二番底に陥るのを回避した。１－３月（第１四半期）の成長率はエコノミスト予想の約３倍となった。

ＮＺ統計局が17日発表した１－３月の国内総生産（ＧＤＰ）は前期比1.6％増と、エコノミスト予想（0.5％増）を大きく上回った。昨年10－12月（第４四半期）は１％減だった。前年同期比では2.4％増えた（市場予想0.9％増）。

ＮＺの主要産業である観光業は新型コロナウイルス対策の国境閉鎖措置で大きな打撃を受けたが、 不動産市場の活況や財政・金融刺激策が国内経済の好調に寄与している。 ＮＺ準備銀行（中央銀行）は先月、来年後半に利上げを始める可能性を示唆したが、インフレ圧力が高まる中でより早めの行動を予想するエコノミストもいる。

統計発表後にＮＺドルは上昇。ウェリントン時間午前11時21分（日本時間同８時21分）現在、１ＮＺドル＝0.7070米ドル。

原題： New Zealand Avoids Recession as Economic Growth Surges (1)（抜粋）