李沢楷氏の保険会社ＦＷＤ、米ＩＰＯを内々に申請－関係者

香港の富豪、李沢楷(リチャード・リー)氏が出資する保険会社 FWDグループが米国での新規株式公開(IPO)に向けた準備を進めている。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

非公開情報だとして匿名を条件に話した関係者によると、日本や香港、東南アジアで事業を展開しているFWDは米証券取引委員会(SEC)にIPOを内々に申請した。年内のニューヨーク上場を目指しているという。

ブルームバーグ・ニュースは、FWDが第3四半期にも約30億ドル(約3320億円)規模の米IPOを実施することを検討していると4月に 報じていた。これが実現すれば企業価値は150億ドル超と評価されると当時の関係者は述べていた。

FWDは資料で、米IPOを内々に申請したことを確認した。

原題: Richard Li’s Insurer FWD Is Said to Have Filed for U.S. IPO、*RICHARD LI’S INSURER FWD CONFIRMS CONFIDENTIAL U.S. IPO FILING(抜粋)