【米中ウオッチ】５月も足踏み、商品高対策、華融株、蘇寧易購

【米中ウオッチ】５月も足踏み、商品高対策、華融株、蘇寧易購Bloomberg News
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米中を巡る主なニュースは以下の通り。記事を読むには青地のリンクをクリックして下さい。
- 中国経済の回復、５月も足踏み－指標は軒並み予想下回る
- 中国政府、国有企業に国外の商品エクスポージャー抑制命じる－関係者
- 中国が銅とアルミニウム、亜鉛の国家備蓄を「近く」放出へ
- 中国恒大の空売り対策が壁に直面－積極的自社株買いで浮動株比率低下
- 中国当局、広東省の台山原発で放射性物質漏れは起きていない
- 中国華融の株式、ＭＳＣＩ指数から除外も－50営業日連続の売買停止で
- 香港、銀行幹部の隔離免除する計画を中止－感染流入リスクの高まりで
- アジア新興国の外貨準備高、14年以来の高水準－米金融政策変更に備え
- 蘇寧易購の財務巡り懸念強まる－債務負担の大きい中国各社の環境悪化
- ブラックストーン、ＳＯＨＯ中国巡り30億ドル規模の取引近い－関係者
- 中国軍機28機が台湾の防空識別圏に侵入、今年最多－台湾国防部
- 中国、民進党が問題の根源と主張－軍用機の台湾防空識別圏侵入
- 中国の米国債保有残高は４月も減少、日本は増加－外国勢全体も増える
- Ｇ７で対中連携の米国は「病気」－中国外務省報道官が辛辣コメント
- 中国のスマホ出荷、５月は前年同月比30.8％減－情報通信研究院
- ＥＵ、米国居住者の入域規制解除へ－台湾や香港、サウジも緩和対象に
(中国小売売上高や中国恒大の空売り対策などの記事を追加して更新します)